Nicht wenige hatten mit einem Stechen gerechnet – und sind eines Besseren belehrt worden. Der 43 Jahre alte Jurist Nicolas Meyer (FWG) hat sich am Sonntag bei der Oberbürgermeisterwahl in Frankenthal direkt im ersten Anlauf mit 55,4 Prozent der abgegebenen Stimmen durchgesetzt. Dieses Ergebnis ist in mehrerlei Hinsicht historisch.

Nach 24 Jahren wird am 1. Januar 2024 erstmals wieder kein Vertreter der CDU