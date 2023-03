Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Damit habe ich nicht wirklich gerechnet.“ So kommentiert Martin Svoboda seinen Einzug in den Frankenthaler Stadtrat. Bei der Kommunalwahl 2019 auf Platz 25 der CDU-Kandidatenliste angetreten, machte er einen großen Sprung nach vorne und durfte sich am Ende über Fraktionssitz Nummer 16 freuen.

Relativ früh hat Svoboda eine Antenne für Politik entwickelt. Schon in jungen Jahren durfte er den Großvater zu Parteiveranstaltungen der Union begleiten. Er erlebte einmal sogar