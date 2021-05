Weil ein Mann zwei Mädchen angesprochen und ihnen Geld für das Berühren ihrer Brüste angeboten haben soll, ist die Polizei am Donnerstagabend von einem Zeugen an den Nachtweideweiher gerufen worden. Vor Ort hat sich der Sachverhalt laut Polizei allerdings anders dargestellt: Der 23-Jährige Frankenthaler wollte ersten Ermittlungen zufolge Zeit mit den 12- und 14-jährigen Mädchen aus Bobenheim-Roxheim verbringen und hat ihnen dafür eine finanzielle Gegenleistung in Aussicht gestellt. Zudem könnten sie, wenn sie wollten, seine Brust berühren. Dazu sei es den Angaben zufolge aber nicht gekommen. Mit dem wegen psychischen Auffälligkeiten polizeibekannten 23-Jährigen wurde auf der Wache eine Gefährderansprache durchgeführt, wobei er sich einsichtig gezeigt habe, wie die Polizei mitteilte. Dennoch bittet die Polizeiinspektion Frankenthal Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.