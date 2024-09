Ein 66-jähriger Anwohner ist am 4. September in der Danziger Straße in Bobenheim-Roxheim von einem unbekannten Mann angesprochen worden, ob er die Toilette benutzen könne. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 15.50 Uhr. Nachdem der Unbekannte das Haus verlassen hatte, stellte der Geschädigte fest, dass mehrere Wertgegenstände aus Gold gestohlen wurden. Eine Videoüberwachung half dabei, den 36-jährigen Täter zu identifizieren. Kurz darauf versuchte dieser, einen Umtauschbetrug in Worms zu begehen, wurde jedoch vom Ladendetektiv gestoppt. Bei der Durchsuchung des Wohnhauses des Täters fanden die Beamten diverse weitere Goldschmuckstücke unbekannter Herkunft. Es wird vermutet, dass diese aus weiteren Straftaten stammen. Die genaue Schadenshöhe und die Zuordnung der sichergestellten Gegenstände sind Teil der laufenden Ermittlungen. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06233 3130 zu melden.