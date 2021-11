Besucher des Weihnachtsmarkts, der am Montag eröffnet wird, müssen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das gleiche gilt für alle, die auf dem Wochenmarkt dienstags und freitags einkaufen. Die Stadtverwaltung Frankenthal hat dazu eine Allgemeinverfügung erlassen, die am 22. November in Kraft tritt. Die Maskenpflicht gilt täglich von 9 bis 22 Uhr im Bereich des Weihnachtsmarkts auf dem Rathausplatz. Zum Essen und Trinken darf die Maske abgenommen werden, zum Rauchen jedoch nicht. Die Allgemeinverfügung ist laut Pressemitteilung zunächst bis 30. Dezember gültig. Weitere Maßnahmen schließt die Verwaltung angesichts des Anstiegs der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nicht aus. Das Vorgehen hänge auch von der neuen Landesverordnung ab, die am kommenden Mittwoch in Kraft treten soll, aber noch nicht veröffentlicht ist.