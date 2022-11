Eigentlich war die Polizei am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in die Straße Am Bruch gerufen worden, weil ein 46-jähriger Frankenthaler seinen Stiefvater verbal bedroht haben sollte. Allerdings stellten die Streifenbeamten laut Bericht vor Ort fest, dass der Mann ein Holster mit eingesteckter Schusswaffe am Gürtel trug. Sie drohten ihm deshalb den Einsatz des Tasers, also einer Elektroschockwaffe, an. Nachdem der Mann daraufhin nach der Waffe griff, wurde der Taser eingesetzt. Der 46-Jährige wurde gefesselt. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, handelte es sich um eine Schreckschusswaffe, die der Mann im Holster hatte. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, der Frankenthaler wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren.