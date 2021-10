„Die Filmalternative“ im Frankenthaler Lux-Kino geht im Oktober in die nächste Runde. Unter den kleinen und großen Filmabenteuern ist auch der frisch gekürte deutsche Bewerber für die Oscar-Verleihung 2022.

Dabei handelt es sich um den dritten Spielfilm von Maria Schrader als alleinverantwortliche Regisseurin, der im Wettbewerb der Berlinale lief. „Ich bin dein Mensch“ ist am Mittwoch, 6. Oktober, im Lux-Kino zu sehen. Die hintersinnige Komödie erzählt von einer Begegnung, die uns möglicherweise in der nahen Zukunft erwartet. Wissenschaftlerin Alma (Maren Eggert) erklärt sich bereit, für die Ethikkommission einen Bericht zu der Frage abzugeben, ob man humanoide und kaum vom Menschen zu unterscheidende Roboter in Deutschland zulassen soll. Auch an einem Experiment nimmt sie teil. Obwohl sie nach einer gescheiterten Beziehung nicht auf Liebe aus ist, nimmt sie den Partnerschaftsroboter Tom (Dan Stevens) bei sich auf. Eigentlich will Alma Tom nur in die Ecke stellen, doch das ist gar nicht so einfach.

Weiter geht es in der Reihe „Filmalternative“ am Mittwoch, 13. Oktober, mit „The Father“. In dem laut Pressemitteilung meisterhaft inszenierten Regiedebüt von Florian Zeller versetzen die Oscar-Preisträger Anthony Hopkins und Olivia Colman die Zuschauer mit ihrem authentischen Spiel in das Leben mit Demenz. Colman spielt Anne, die in großer Sorge um ihren Vater Anthony (Hopkins) ist. Obwohl ihn sein Gedächtnis immer häufiger im Stich lässt, lehnt er eine Pflegekraft ab und weigert sich, seine Londoner Wohnung zu verlassen. Als ihm seine Tochter eröffnet, zu ihrem neuen Freund nach Paris zu ziehen, beginnt er, immer mehr an sich zu zweifeln.

Heiratswillige Bräute im Hinterland

Der Film „Der Hochzeitsschneider aus Athen“, den das Lux am Mittwoch, 20. Oktober, zeigt, erzählt von einem Menschen, der sich nicht unterkriegen lässt. Schneider Nikos (Dimitris Imellos) hat kaum noch Kunden. Ihm droht der Bankrott. Er muss sich etwas einfallen lassen, wie er mit seinem Handwerk überleben kann. Nikos baut einen fahrbaren Stand und beginnt in der Not, Brautkleider zu nähen – ein sehr einträgliches Geschäft, wie sich herausstellt. Denn das griechische Hinterland ist voller heiratswilliger Bräute.

Der letzte Film in der Reihe in diesem Monat ist „Der Rosengarten von Madame Vernet“, der am Mittwoch, 27. Oktober, im Lux gezeigt wird. Eve (Catherine Frot) führt eine traditionsreiche Gärtnerei im französischen Burgund. Ihr Vater, ein begnadeter Rosenmeister, hat sie von Kindheit an in die edle Kunst der Rosenzüchtung eingeführt. Doch schon acht Jahre ist es her, seit Eves Rosenschöpfungen aus Cremeweiß mit der begehrten „Goldenen Rose“ ausgezeichnet wurden und das Geschäft florierte.

Noch Fragen?

Die Filme in der Reihe „Die Filmalternative“ im Lux-Kino Frankenthal sind jeweils mittwochs um 17.30 und 20 Uhr zu sehen. Eintrittskarten sind direkt an der Kinokasse (August-Bebel-Straße 7-9) oder im Netz unter www.lux-kinos.de erhältlich.