Markus Schwarz möchte in Lambsborn die Nachfolge von Rudi Molter antreten. Dieser hatte mehrfach angekündigt, dass er keine weitere Amtszeit als Ortsbürgermeister anstrebt.

Die Suche nach einem möglichen Nachfolger endete im Vorjahr bei Markus Schwarz (SPD). Schon kurz nach seiner Entscheidung kam Schwarz dem Amt des Ortsbürgermeisters schneller nahe, als er sich das gewünscht hätte: Amtsinhaber Rudi Molter erkrankte im Sommer schwer, sodass der Beigeordnete die Geschäfte übernehmen musste. Schwarz kann aber seit einiger Zeit wieder auf die Unterstützung Molters zählen. Der ist wieder zu Hause und möchte genau wissen, was im Dorf so vor sich geht. „Politik ist Rudis Hobby“, sagt Markus Schwarz.

Gleichzeitig mit Molters Ausfall orientierte sich der 47-Jährige beruflich um. „Ich war Industriemeister und hatte eine Stelle als Schichtmeister. Seit einem Monat bin ich Systemingenieur als Softwareentwickler. Neue Herausforderungen nehme ich gerne an.“

Schwarz: „Ich war in jedem Haus im Ort“

Seit zehn Jahren schon sitzt der Vater zweier Töchter im Lambsborner Rat. Seine Frau ist Trainerin der Rope Skipper des Turnvereins Waldmohr. Die beiden Töchter sind „ebenfalls sportlich unterwegs“, wie Schwaz berichtet. Mehr Freizeit wird er im Amt des Ortsbürgermeisters sicherlich nicht haben. Warum stellt er sich trotzdem zur Verfügung?

Rudi Molter habe „das Thema irgendwann im Rat angesprochen. Ich habe mir lange Gedanken darübergemacht, wie das gehen kann. Ich war schon immer gerne einer, der was angepackt hat, der was organisieren konnte“, so Schwarz. Und so habe er sich mit seiner Frau abgestimmt und sich für eine Kandidatur entschieden. „Ich bin sehr verbunden mit dem Ort. Das ist mein Heimatort. Ich bin hier aufgewachsen. Und ich habe hier vor zehn Jahren gebaut. Ich war auch schon in jedem Haus im Ort. Ich kann zu fast jedem Haus eine Geschichte erzählen.“ Wie das kommt? „Lambsborn ist so klein. Die Leute kennt man. Als Jugendlicher habe ich hier Wasseruhren abgelesen. Ich habe hier auch viele Vereinstätigkeiten miterlebt – im Freizeitclub, im Wanderverein, im Roten Kreuz.“

Ortsdurchfahrt wird „großes Thema“

Dass womöglich wenig Zeit für Hobbys bleiben wird, wenn er das Amt des Ortsbürgermeisters übernommen hat, ist für Markus Schwarz kein Problem. Denn eben jenes Amt sehe er „tatsächlich als Hobby“. Er sagt: „Ich mach dass gerne. Mit den Leuten in Kommunikation zu gehen und Information aus erster Hand zu kriegen. Das ist etwas, das mir gefällt.“

Der Kandidat führt so einige Punkte an, die in politisch bewegen: „Die kommunale Wärmeplanung; dass sich das Wetter verändert und was man da nun alles in die Hand nehmen muss; der Straßenausbau; das Neubaugebiet.“ Zum „ganz großes Thema“ werde außerdem die Lambsborner Ortsdurchfahrt. „Der Ausbau soll nächstes oder übernächstes Jahr beginnen. Die Dorfmitte wollen wir neu gestalten. Dadurch, dass sich der Ausbau der Ortsmitte nach hinten verschoben hat, werden wir versuchen, das Thema vorher durchzusetzen. Wir werden auch schauen, welche Flächen wir noch für die Freiflächenphotovoltaik nutzen können.“

Mehr zur Wahl

Wer steht bei mir vor Ort zur Wahl? Was muss ich bei einer Briefwahl beachten? Und was bedeutet kumulieren und panaschieren? Alle Infos rund um die Kommunalwahlen 2024 finden Sie unter rheinpfalz.de/kommunalwahlen