Mit einem Einsatz von 16,10 Euro hat ein Lottospieler aus dem Raum Frankenthal bei der Ziehung am Mittwochabend exakt 1.477.777 Euro gewonnen. Das teilt die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH mit. Der Tippschein sei ohne Kundenkarte in einer Lotto-Annahmestelle abgegeben worden. Der Inhaber der Spielquittung muss sich nun bei Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz melden, um seinen Gewinnanspruch geltend zu machen. Der Glückspilz schaffte den Volltreffer laut Pressemitteilung im Spiel 77 mit der Gewinnzahl 7999811. Laut Lotto Rheinland-Pfalz ist es bereits der fünfte Lotto-Millionär im Bundesland in diesem Jahr.