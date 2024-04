Führungswechsel bei der RHEINPFALZ in Frankenthal. Jörg Schmihing (49), der in den vergangenen neun Jahren die Lokalredaktion leitete, übernimmt die Verantwortung für die neue Heimat-Redaktion in Ludwigshafen. Die Chefredaktion ist sehr froh, Sonja Weiher (49), seine bisherige Stellvertreterin, für die Nachfolge gewonnen zu haben.

Frankenthal war unter der Leitung von Jörg Schmihing eine der ersten RHEINPFALZ-Redaktionen, in denen der Digital-Artikel für die lokalen Internetseiten auf rheinpfalz.de eingeführt wurde. Dass es seit zweieinhalb Jahren eine erfolgreiche Kooperation mit den Nachbarredaktionen Ludwigshafen und Speyer gibt, die demnächst auf die komplette Vorderpfalz ausgeweitet wird, hängt eng mit ihm und seiner bisherigen Stellvertreterin zusammen. Der Autor Jörg Schmihing hat viel Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit der Stadtklinik-Affäre geleistet.

Kehrt in die RHEINPFALZ-Zentrale nach Ludwigshafen zurück: Jörg Schmihing. Foto: Anne Mück

Seit 20 Jahren, nach Abschluss des Volontariats bei der RHEINPFALZ, ist Sonja Weiher die feste Konstante in der Frankenthaler Redaktion: lange als Kultur-Redakteurin, seit drei Jahren als stellvertretende Lokalchefin, die gemeinsam mit Jörg Schmihing die Ausgabe deutlich weiterentwickelt hat.

„Ihr Lebenslauf zeugt von großer Neugierde, nicht nur weil sie gerne reist und wandert“, hat der ehemalige RHEINPFALZ-Chefredakteur Michael Garthe über sie geschrieben. Weiher wollte ursprünglich Nahost-Korrespondentin werden und hat nach dem Abitur in Hockenheim ein freiwilliges soziales Jahr in Israel absolviert. Danach studierte sie in Tübingen und Heidelberg erfolgreich bis zum Magisterabschluss Erziehungswissenschaft und Germanistik. Den Journalismus lernte sie bereits als Studentin durch ihre freie Mitarbeit bei der Rhein-Neckar-Zeitung und dem Stadtmagazin „Meier“ sowie Praktika beim Südwestrundfunk und Deutschlandfunk in Köln kennen.

Weiher lebt mit ihrer Familie im Ludwigshafener Stadtteil West. Sie war über mehrere Jahre die Weiterbildungsbeauftragte der RHEINPFALZ für freie Mitarbeiter und für Redakteure im Verband der Zeitungsverleger für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Sie ist ehrenamtliche Jugendschöffin beim Amtsgericht Ludwigshafen. Sonja Weiher ist eine Journalistin mit einem hohen Anspruch an sich selbst, den sie mit ihrer gründlichen und verbindlichen Herangehensweise, kritischen Nachfragen und einem klaren Schreibstil auch erfüllt.

