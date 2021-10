Nachdem Alt-OB Theo Wieder den Lionsclub Frankenthal durchs Jubiläumsjahr 2020/2021 manövriert hat, steht nun ein neuer Mann an der Spitze: Josef Haltenberger. Der 50 Jahre alte Landwirt von der Petersau hat für seine Amtszeit ein sehr knappes Motto gewählt: „Heimat!“

Für Haltenberger hat der Begriff Heimat im Zusammenhang mit seiner Präsidentschaft mehrere Ebenen: Der Lionsclub sei regional aufgestellt, unterstütze mit seinen Spenden lokale Partner wie das Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation, die Frankenthaler Tafel und verschiedene Schulen. Für die Mitglieder wiederum bedeute der Club ein Stück Heimat, und für ihn als Landwirt sei der Aspekt ohnehin ganz zentral. Der gebürtige Bayer und Wahlpfälzer hat nun die Aufgabe, den Serviceclub mit seinen Aktivitäten aus dem schwierigen Pandemiejahr, das ganz ursprünglich einmal das der großen Feier zum 50-jährigen Bestehen sein sollte, zurück in eine gewisse Normalität zu führen.

Bei Tafel engagiert

Aus Sicht Haltenbergers bemerkenswert und nicht selbstverständlich: Von den Tickets, die für das geplante und dann wegen Corona abgesagte Jubiläumskonzert im Congress-Forum verkauft waren, seien lediglich ein paar wenige zurückgegeben worden. Weil die meisten auf eine Rückvergütung des Eintrittspreises verzichtet hatten, konnte der Kauf eines dringend benötigten Kühlfahrzeugs für die Tafel mitfinanziert werden.

Mit der vom Malteser Hilfsdienst betriebenen Einrichtung ist Haltenberger auch persönlich eng verbunden: Dienstags steuert er als ehrenamtlicher Fahrer 14 bis 15 Supermärkte an, um gespendete Lebensmittel abzuholen, die dann in der Tafel an Bedürftige ausgegeben werden. Und donnerstags bringt er Lieferungen zu Tafel-Kunden, die nicht selbst in die Mörscher Straße kommen können. „Da ist man hinterher echt gerädert, aber es macht auch großen Spaß. Insofern ist da schon ein spezieller Bezug da“, sagt Haltenberger. Der Club helfe aber auch in akuten Notlagen, wie zuletzt bei der Flutkatastrophe im Juli. Zur Sammlung des deutschen Dachverbands zugunsten der Opfer des Hochwassers steuerten die Frankenthaler 4350 Euro bei.

Wieder Aktivitäten geplant

Aktivitäten, mit denen die Mitglieder des Lionsclubs Geld für karitative Zwecke sammeln, sind nach mehr als einem Jahr Pause und eher sporadischen Treffen wieder geplant: der Betrieb des Stands auf dem Weihnachtsmarkt beispielsweise oder ein Benefizkonzert im Kulturzentrum Gleis4. Die Hauptveranstaltung allerdings steigt im März – und es hat wieder mit Haltenbergers Präsidenten-Motto zu tun: Im Weingut Holz-Weisbrodt in Weisenheim am Berg solle die Pfälzer Lebensart in ihren verschiedenen Facetten mit Musik, gutem Essen und Wein gefeiert werden.