Ein zum „Wineliner“ umgebauter Bus steht im Mittelpunkt der Weihnachtsaktion des Lions-Clubs Frankenthal am kommenden Wochenende. Aus dem Fahrzeug verkauft der Club vor dem Kaufhaus Birkenmeier (Speyerer Straße) Glühwein und Weine renommierter Pfälzer Winzer. Die Einnahmen fließen nach Angaben Veranstalter an die Seniorenbegegnungsstätte der Malteser, Villa Malta. Der Bus habe seinen ersten Einsatz in Frankenthal. Geöffnet hat er am Samstag, 3. Dezember, 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 4. Dezember, 12 bis 16 Uhr.