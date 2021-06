Die Partei Die Linke nominiert am Samstag, 12. Juni, bei einer Versammlung im Ludwigshafener Südweststadion ihren Direktkandidaten für den Bundestagswahlkreis 207 Ludwigshafen-Frankenthal. Die Mitglieder der Kreisverbände Ludwigshafen/Rhein-Pfalz-Kreis und Frankenthal können sich nach Angaben von David Schwarzendahl, stellvertretender Landesvorsitzender der Partei aus Frankenthal, zwischen „vier oder fünf Bewerbern“ entscheiden. Einlass am Eingang zur Haupttribüne in der Erich-Reimann-Straße ist ab 10.30 Uhr, um 11 Uhr beginnt die Wahlveranstaltung unter Coronabedingungen. CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, AfD und FDP haben ihre Kandidaten für die Bundestagswahl am 26. September bereits aufgestellt.