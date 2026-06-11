Am 2. Juni haben sich die Ausschüsse der neuen Legislaturperiode im rheinland-pfälzischen Landtag konstituiert. Magali Leidig-Petermann, SPD-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Frankenthal, wird zukünftig dem Ausschuss für Gleichstellung und Frauen angehören. „Die Förderung der Gleichstellung und die Stärkung von Frauenrechten sind für mich nicht nur politische Ziele, sondern echte Herzensangelegenheiten“, betont Magali Leidig-Petermann. „Ich freue mich deshalb besonders, dass ich zu diesen Themen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion sein werde.“ Daneben ist sie auch Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Hier will sich Leidig-Petermann nach eigenem Bekunden für faire Rahmenbedingungen und den Schutz der Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Darüber hinaus vertritt sie die SPD-Fraktion als Sprecherin in der Strafvollzugskommission, wo sie sich für eine humane und gerechte Justiz stark machen will. „Ich freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen und darauf, meine Erfahrungen in den verschiedenen Gremien einzubringen.“