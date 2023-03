Viel Blaulicht auf der Landesstraße L457 hat am Mittwochabend vermuten lassen, dass zwischen Bobenheim-Roxheim und Kleinniedesheim ein größerer Unfall passiert sei. Eine RHEINPFALZ-Anfrage bei der Polizeiinspektion Frankenthal am Donnerstag ergab jedoch, dass die Polizisten und die Freiwillige Feuerwehr dort wegen ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz waren. Um diese von der Fahrbahn entfernen zu können, habe die Landesstraße ab etwa 19.30 Uhr bis gegen 22.30 Uhr halbseitig gesperrt werden müssen, so ein Sprecher der Frankenthaler Dienststelle. Als mutmaßlichen Verursacher der Verunreinigungen hätten die Beamten noch am Abend den Fahrer eines Traktors ermittelt.