Es tut sich was in Sachen Impfzentren-Zuständigkeit. Das Gesundheitsministerium hat am Mittwoch eine Art Antrag erhalten, wonach Landrat Clemens Körner und Oberbürgermeister Martin Hebich (beide CDU) bereit sind für eine Neuzuordnung von Bürgern aus dem Norden des Landkreises. Entschieden ist aber noch nichts.

Die von Körner und Hebich vorgeschlagene Vorgehensweise werde „nun kurzfristig geprüft“, heißt es in einer Antwort, die der Landesimpfkoordinator, Staatssekretär