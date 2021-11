„Plätzchen backen fürs Ahrtal“ – dazu ruft der Landfrauen-Kreisverband Vorderpfalz nicht nur seine Mitglieder auf. Denn die diesjährige Vorweihnachtszeit wird in der durch Hochwasser zerstörten Region sicher nicht gemütlich und anheimelnd sein. Da möchten die Landfrauen den Schulen und Kindergärten dort wenigstens mit Weihnachtsgebäck eine kleine Freude machen.

Ortsverein sammelt Gebäck in Tüten

Wer mitmachen möchte, packt selbst gemachte Kekse in 200- oder 250-Gramm-Tüten ab, verschließt sie mit Schleifenband und befestigt daran eine Zutatenliste, damit etwaige Allergiker unter den Empfängern wissen, was in dem Gebäck drin ist. Der Landfrauen-Ortsverein Bobenheim-Roxheim beziehungsweise Gudrun Hiller, Raiffeisenring 3, Telefon 06239 2794, und Beate Hauch, Theodor-Heuss-Straße 7, Telefon 06239 504106, nehmen die Spenden (nach Terminvereinbarung) bis zum 30. November an und übergeben sie dann an den in Ruchheim ansässigen Kreisverband, der sie ins Ahrtal bringt.