Nach zwei Wochen „Zwangspause“ meldet sich der Spitzenreiter und designierte Meister der Basketball-Landesliga zurück. Am Sonntag (18 Uhr) gastiert Eintracht Lambsheim bei der VTS Zweibrücken. In der Westpfalz soll der 16. Saisonerfolg eingefahren werden. Doch auch, oder gerade weil sportlich alles läuft, macht sich ein Basketballer so seine Gedanken.

Eine harte Woche wartet auf die Basketballer der Eintracht. Drei Spiele muss das Team von Trainer Sven Schumacher in den kommenden sieben Tagen absolvieren. Der Grund: Zwei Spiele wurden wegen