Dass die Wormser Kulturnacht nicht wie geplant am 27. Juni stattfinden konnte, war nach Ausbruch der Corona-Pandemie schnell klar. Klar war aber auch: Abgesagt werden soll sie nicht. An ihre Stelle tritt nun der Kulturherbst, der ab Mittwoch mit vielen einzelnen Veranstaltungen verteilt über mehrere Wochen aufwartet.

Statt eines Abends voller Kultur gibt es in diesem Jahr gleich mehrere Wochen mit Theateraufführungen, Ausstellungen und Konzerten – so das Konzept für die Kulturnacht im Pandemie-gebeutelten Jahr 2020. Auf die Beine gestellt haben den Kulturherbst – ein neues Konzept braucht auch einen neuen Namen – die Kultur und Veranstaltungs GmbH der Stadt Worms in Zusammenarbeit mit den Kulturschaffenden.

Auftakt mit Grusel-Veranstaltung

Stand jetzt ist bereits ein vielseitiges Programm zusammengekommen. Kulturschaffende können sich aber weiterhin online über ein Formular bewerben, sodass die eine oder andere Veranstaltung also noch hinzukommen dürfte. Los geht der Kulturherbst bereits am Mittwoch, 14. Oktober, mit dem Grusel-Theaterstück „Das Gespenst von Canterville“. Erzählt wird die Geschichte frei nach dem irischen Autor Oscar Wilde von Andreas Hartmann, Florian Walter und Julian Römer. Auf die Bühne bringt das Stück am 14., 16. und 17. Oktober jeweils um 19 Uhr im Lincoln Theater das Ensemble vom Theater Curiosum. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Reservierungen werden per E-Mail an theater.curiosum@gmx.de entgegengenommen.

Reise nach Italien und um die Welt

Gleich drei Fotoausstellungen sind ebenfalls Teil des Kulturherbsts in Worms. Vom 15. Oktober bis 2. November zeigt der Wormser Künstler Dirk Novak bei Optik Jäger in der Hafergasse Bilder unter dem Titel „Auf den zweiten Blick“. In der Magnuskirche können sich Fotofans ab 22. Oktober zusammen mit Rudolf Uhrig auf eine Reise um die Welt begeben. Er stellt bis 19. November seine „Bilder der Straße“ aus und präsentiert Aufnahmen unter anderem aus London, Paris, Seoul und Kuala Lumpur. Italien, das Sehnsuchtsland vieler Deutscher, steht im Mittelpunkt einer Schau im Café Dressino, die am 24. Oktober zwischen 10 und 17 Uhr besucht werden kann.

Chansons und Psalmvertonungen

Wer an diesem Tag noch mehr Lust auf Kultur hat, kann ab 17 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche vorbeischauen. Bei der Saxofon Soiree unter dem Titel „Atem der Seele“ spielen Steph Winzen und Fritz Walther Werke von Tomaso Albinoni, Dietrich Buxtehude, Heinrich E. Grimm, Isaac Albeniz, Torsten Laux, Niccolo Paganini und Leonard Bernstein. Auch drei Psalmvertonungen für Sopransaxofon und Orgel des Wormsers Torsten Laux sind angekündigt. Karten für das Konzert gibt es für 15 Euro im Vorverkauf bei Ticket Regional-Verkaufsstellen und im Netz. Wer auf Chansons steht, wird am 25. Oktober beim kostenlosen Konzert von Aleksandra Al Samarai (Klavier) und Christine Gralow (Gesang) alias Chrisandra bei Optiker Jäger (14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr) auf seine Kosten kommen.

Noch Fragen?

Mehr Informationen zum Kulturherbst und das aktuelle Programm gibt es im Netz unter www.kulturnacht.worms.de. Kulturschaffende finden dort ebenfalls Informationen zur Bewerbung