In mehreren Haushalten in Frankenthal lag dieser Tage ein Flugblatt im Briefkasten, in dem massiv Kritik an den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geübt und Zweifel an der Wirksamkeit der Impfung geschürt wird. Nach RHEINPFALZ-Informationen waren unter anderem Bewohner des Lauterecken Viertels, der Straßen rund um den Weinbietring, im Umfeld des Albrecht-Dürer-Rings sowie im Heßheimer Viertel unter den Empfängern. In dem zweiseitigen, von Verschwörungsmythen geprägten Schreiben wird auch dazu aufgerufen, öffentlich zu protestieren.

Das Schreiben sei der Polizei bekannt und Teil der Lagebeurteilung, heißt es auf Anfrage. Er gehe jedoch nicht davon aus, dass die derzeit regelmäßig montags stattfindenden Protestveranstaltungen gegen die Corona-Politik dadurch mehr Zulauf bekommen, teilt Marcel Wirdemann, Leiter der Polizeiinspektion Frankenthal, mit. Bei der fachkriminalpolizeilichen Prüfung habe man keine strafbaren Inhalte in dem Papier festgestellt. Polizei und Stadtverwaltung als Versammlungsbehörde stünden bei der Bewertung des Schreibens im Austausch.