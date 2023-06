Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Qualifikation für den Verbandspokal hat Fußball-A-Klassist DJK Eppstein mit dem Einzug ins Kreispokal-Halbfinale geschafft. Jetzt will die DJK den nächsten Schritt machen – ins Finale. In der Vorschlussrunde heißt der Gegner am Samstag (16 Uhr) in Offstein SG Eisbachtal.

Im Viertelfinale am vergangenen Samstag mussten beide Mannschaften über 120 Minuten gehen. Eppstein gewann mit 4:3 beim MTSV Beindersheim, die SG siegte mit 3:2 gegen den FV Freinsheim