Hat der zuständige Fachbereich Gebäude und Grundstücke beim Neubau der Kita Weidstraße in Eppstein geschlampt oder sogar rechtswidrig gehandelt? Zu dieser Frage gibt es innerhalb der Stadtverwaltung höchst unterschiedliche Ansichten. Im Mittelpunkt der Debatte: OB Martin Hebich und Bürgermeister Bernd Knöppel – beide CDU. Der Auslöser der Geschichte hat 47 Seiten und ist nicht ganz taufrisch: Es geht um jenen Bericht, den ein zwischenzeitlich pensionierter Mitarbeiter der städtischen Rechnungsprüfung schon im Februar 2022 verfasst hat. Es beschreibt im Zusammenhang mit dem Neubau der 2020 eingeweihten Kindertagesstätte Weidstraße in Eppstein eine ganze Reihe angeblicher Verstöße und Versäumnisse und kreidet sie im Wesentlichen dem innerhalb der Stadtverwaltung für das Projekt zuständigen Fachbereich 25 an – Gebäude und Grundstücke. Der wehrt sich gegen die Vorwürfe.

