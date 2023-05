Ein siebenjähriges Mädchen ist am Altrhein in Bobenheim-Roxheim auf dem Weg parallel zur Mörscher Straße von einem Hund in die Wade gebissen worden. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Der Vorfall habe sich am 1. Mai ereignet. Nach den Angaben der Mutter war das Kind gegen 17.15 Uhr zu Fuß auf dem Weg unterwegs, als ein schwarzer Hund unbekannter Rasse ohne Leine und Hundehalter auftauchte und zubiss. Der Mutter gelang es, das Tier von ihrer Tochter zu trennen, es lief davon. Die Wunde musste im Krankenhaus versorgt werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.