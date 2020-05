Es dürfte keine Überraschung sein: Die Gemeinde Bobenheim-Roxheim hat ihr Gondelfest abgesagt. Es sollte vom 3. bis 6. Juli am Altrhein stattfinden. Die Pandemie und das Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens 31. August lassen der Verwaltung keine andere Wahl. „Wir haben noch mal die Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am Mittwoch abgewartet“, sagt Erster Beigeordneter Frank Peter (CDU). Aber eigentlich sei klar gewesen, dass das Gondelfest nicht veranstaltet werden könne. Die Kerwe Ende September sei noch nicht abgesagt, da bestehe eine geringe Hoffnung. Bereits vom Veranstaltungskalender der Gemeinde gestrichen sind das Bürgerfest an Pfingsten, für das das Ortskartell zuständig ist, und der vom Gewerbeverein ausgerichtete italienische Abend (Serata Italiana) auf dem Kurpfalzplatz.