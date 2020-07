Zum 31. Oktober wird das Warenhaus Galeria Karstadt Kaufhof in Worms geschlossen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft für Donnerstag, 9. Juli, 11.55 Uhr, vor der Filiale in der Kämmererstraße zu einer Kundgebung unter dem Motto „5 vor 12“ auf.

Bei der Aktion werde auf die Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln geachtet, teilt Verdi in einer Pressemeldung mit. Nach Verhandlungen mit dem Unternehmen sei vereinbart worden, dass die 38 Beschäftigten in der Wormser Kaufhof-Filiale die Möglichkeiten bekommen, für ein halbes Jahr in eine Transfergesellschaft zu wechseln, heißt es darin weiter. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Kaufhof-Mitarbeiter in Worms liege bei 32 Jahren.

Appell an Unternehmen und Politik

„Nach unserem Jobverlust, den wir nicht zu verantworten haben, ist es das Mindeste, dass die Transfergesellschaft auf mindestens zwölf Monate verlängert wird“, wird Taner Duran, Kaufhof-Betriebstatsvorsitzender in Worms, zitiert. „Wer so lange einen engagierten Job gemacht hat, verdient mehr als ein halbes Jahr, um sich zu qualifizieren und die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu prüfen“, sagt David Koch, Verdi-Gewerkschaftssekretär im Bezirk Pfalz. „Wir appellieren an das Unternehmen und die Politik, hier nachzubessern.“