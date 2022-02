Die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit lockert nach eigenen Angaben die Auflagen für den Besuch der Gottesdienste. Da die Erfassung der Kontaktdaten wegfalle, sei keine Anmeldung mehr erforderlich. Pfarrer Stefan Mühl weist darauf hin, dass an der 3G-Regel festgehalten wird. „Nur geimpfte, genesene oder getestete Personen können den Gottesdienst mitfeiern.“ Wer einmalig mit Johnson & Johnson geimpft ist, braucht Mühl zufolge zusätzlich einen Testnachweis von einer offiziellen Stelle, der nicht älter sein darf als 24 Stunden. Der Genesenenstatus gilt nur noch 90 Tage. Weiterhin bleiben in den Kirchen die Maskenpflicht und das Abstandsgebot von 1,50 Metern zwischen Angehörigen verschiedener Haushalte in Kraft. Dadurch ist die Anzahl der Plätze begrenzt. Damit der Besuchsdienst die Formalitäten erledigen kann, empfiehlt die Pfarrei, 15 bis 20 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes zu erscheinen.