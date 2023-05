Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um im Katastrophenfall besser gerüstet zu sein, hat das Frankenthaler Stadtarchiv vier Notfallboxen angeschafft. Im Ernstfall sollen sie schnelle Hilfe ermöglichen, um die Archivalien zu bergen und Schäden einzudämmen.

Als am 3. März 2009 in Folge von U-Bahn-Arbeiten das Kölner Stadtarchiv in sich zusammenstürzte, wurden Tausende Archivalien unter einem riesigen Berg aus Schutt und Trümmern