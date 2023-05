Aylin Höppner (56) ist seit 2019 SPD-Fraktionschefin im Stadtrat. Die Mutter zweier erwachsener Kinder ist als Kind türkischer Eltern in Großniedesheim aufgewachsen. Höppner ist Referatsleiterin im Jugend- und Sozialamt des Rhein-Pfalz-Kreises. Zehn Jahre lang war sie Personalratsvorsitzende. Höppner ist ehrenamtliche Richterin am Arbeitsgericht Ludwigshafen.

Bernd Knöppel (53, verheiratet) ist in Frankenthal aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach dem Jura-Studium startete er seine Laufbahn als Rechtsanwalt. Von 1999 bis 2015 war Knöppel Mitglied des Stadtrats, elf Jahre davon als stellvertretender CDU-Fraktionschef. Seit 1. Januar 2016 ist er Beigeordneter, seit Anfang 2019 Bürgermeister.

Nicolas Meyer (FWG, 42) – gebürtiger Münchner – ist vor fünf Jahren mit seiner aus Studernheim stammenden Frau und den beiden Kindern nach Frankenthal gezogen. Seit 2019 ist der promovierte Jurist Personalchef und stellvertretender Verwaltungsleiter des Polizeipräsidiums Mannheim. Meyer hat nach Abitur und Wehrdienst in München Rechtswissenschaften studiert.

Immanuel Pustlauck (37, verheiratet) hat nach dem Abitur in Kirchheimbolanden und Wehrdienst auf einer Bundeswehr-Fregatte in Wilhelmshaven in Dresden Elektrotechnik studiert. Der Ingenieur sitzt für die Grünen seit 2021 im Planungs- und Umweltausschuss und im Prüfungsausschuss, seit 2022 ist er Kreisvorsitzender der Partei.