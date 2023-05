Wer hat ab 2024 im Frankenthaler Rathaus das Sagen? Diese Frage wird am Mittwoch, 17. Mai, bei der Podiumsdiskussion der RHEINPFALZ zur Oberbürgermeisterwahl nicht zu klären sein. Aber die Besucher können sich im Congress-Forum einen Eindruck von Köpfen und Konzepten verschaffen – und wissen danach vielleicht genauer, wem der Bewerber sie Ende Juni ihre Stimme geben.

Noch knapp sechs Wochen, dann sind alle schlauer, was die wichtigste Personalie in Frankenthal in diesem Jahr angeht: Wer übernimmt den Posten des Oberbürgermeisters für die acht Jahre ab dem 1. Januar 2024? Fest steht: Vier Männer und eine Frau bewerben sich um das Amt. Drei Männer und eine Frau werden sich an diesem Mittwoch ab 19 Uhr im CFF-Konferenzzentrum den Fragen der RHEINPFALZ stellen: Aylin Höppner (SPD), Bernd Knöppel (CDU), Nicolas Meyer (FWG) und Immanuel Pustlauck (Grüne).

Wer hat ab 1. Januar 2024 an der Spitze der Frankenthaler Stadtverwaltung das Sagen? Foto: BOLTE Aylin Höppner (SPD) Foto: SPD/gratis Bernd Knöppel (CDU) Foto: CDU/gratis Nicolas Meyer (FWG) Foto: FWG/gratis Immanuel Pustlauck (Grüne) Foto: Grüne/gratis Foto 1 von 5

Warum nur vier von fünf Kandidaten? Der aktuelle OB, Martin Hebich (CDU), steht bei der Wahl am Sonntag, 25. Juni, zwar nach seinem „Wahlvorschlag in eigener Sache“ auch auf dem Stimmzettel, weil er andernfalls nach eigener Darstellung umfassend Versorgungsansprüche verlieren würde. Im Schlussspurt des Wahlkampfs will er sich aber „im Hintergrund halten“, wie er sagt. Die Vorgeschichte: Im September vergangenen Jahres hatte Hebich persönliche Gründe dafür genannt, dass er keine zweite Amtszeit mehr anstrebe. Eine Teilnahme an der RHEINPFALZ-Diskussion hat der 50-Jährige am Montag unter anderem deshalb abgesagt.

Live-Blog geplant

Antworten auf die drängendsten Zukunftsfragen muss aber auch das Quartett parat haben, dass um Martin Hebichs Nachfolge konkurriert. Moderiert vom Leiter der Lokalredaktion Frankenthal, Jörg Schmihing, wird es am Abend vor Christi Himmelfahrt um Probleme und Chancen der Stadt gehen – beispielsweise Wohnungsbau, Kinderbetreuung oder Sicherheit. Aber auch Besucher des etwa zweistündigen, öffentlichen Podiums sollen die Gelegenheit bekommen, einzelnen oder allen Kandidaten auf den Zahn zu fühlen: Auf den Sitzplätzen liegen Blöcke, auf denen sie ihr Anliegen notieren und den Zettel in eine zentral platzierte Sammelbox werfen können. Mitarbeiter der Redaktion sichten, sortieren nach Themen und reichen die Fragen aufs Podium.

Tatsächlich hat sich seit der letzten vergleichbaren Veranstaltung zur OB-Wahl vor acht Jahren auch Art und Umfang der Berichterstattung über das RHEINPFALZ-Podium geändert. Neben den gewohnten zusammenfassenden Artikeln und der Kommentierung in der gedruckten Zeitung wird es am Abend selbst einen Live-Blog mit Bildern, Zitaten und kurzen Zusammenfassungen zum Geschehen auf der Bühne geben. Außerdem sammeln Kolleginnen und Kollegen des Content Development Teams aus der Zentralredaktion vor und nach der Diskussion per Video Stimmen und Reaktionen beim Publikum.

Wie geht es dann in den nächsten Tagen weiter? Im Zeitraum zwischen 22. und 26. Mai wird das Institut für Communication- und Marketing-Research (CMR) im Auftrag der RHEINPFALZ 500 Frankenthaler fragen, wem sie bei der Direktwahl im Juni ihre Stimme geben und wie sie die Kompetenz der Bewerber in Bezug auf Eigenschaften und bestimmte Themen einschätzen.

Termin

RHEINPFALZ-Podiumsdiskussion zur Oberbürgermeisterwahl am Mittwoch, 17. Mai, 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) im Congress-Forum, Stephan-Cosacchi-Platz 5.

Noch Fragen?

Damit Sie auf einen Klick alle Hintergründe zur OB-Wahl am 25. Juni, zu den Kandidaten und über aktuelle Entwicklungen lesen können, hat die Redaktion einen Live-Blog eingerichtet, den sie mit dem Link rheinpfalz.de/obwahl-frankenthal erreichen.