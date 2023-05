Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall am Samstag in der Welschgasse. Auslöser waren nach RHEINPFALZ-Information Streitigkeiten wegen Lärmbelästigung. Nachbarn hatten nach eigener Darstellung gegen 20 Uhr zunächst das Gespräch mit den feiernden Männern gesucht und seien dabei beleidigt und bedroht worden. Gegen 23 Uhr sei es dann nach weiteren Provokationen und bei unvermindert lauter Musik zu dem tätlichen Angriff gekommen, den Marcel Wirdemann, Leiter der Polizeiinspektion Frankenthal, auf Anfrage so schildert: Ein 46-jähriger Mann aus Frankenthal habe sich zu Fuß zu dem Haus in der Welschgasse begeben, um dort die Streitigkeiten zu klären, in die sein Sohn vorab verwickelt gewesen sein soll. Der Mann habe bei drei Parteien des Mehrfamilienhauses geklingelt, er soll dabei auch die Hauseingangstür beschädigt haben – tatsächlich hätten die Beamten Beschädigungen festgestellt. In der Folge sei der 46-Jährige an der Haustür mit mehreren Personen in Streit geraten und dabei verletzt worden. Er hatte laut Polizei Nasenbluten und einen abgebrochenen Zahn. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst habe der Frankenthaler abgelehnt. Die Polizei, die mit zwei Funkstreifenwagenbesatzungen im Einsatz war, kontrollierte laut Bericht in dem Anwesen sechs Männer zwischen 21 und 51 Jahren. Ob und wie sie in die Tat verwickelt sind, müsse noch ermittelt werden. Der Fall soll nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Frankenthal übergeben werden.