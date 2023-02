Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat zusammen mit der Stiftung Jugend forscht den diesjährigen Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ organisiert. Wie die KSB in einer Pressemeldung mitteilt, fanden beide Veranstaltungen am Wochenende digital statt. Im Wettbewerb „Jugend forscht“ hat Ben Hibinger vom Frankenthaler Albert-Einstein-Gymnasium den ersten Platz in Chemie belegt. Der Schüler hat zur Synthese von Rubin, Opal und weiteren Mineralien geforscht und sich für den Landeswettbewerb qualifiziert, der vom 21. bis 23. März bei der Patenfirma BASF in Ludwigshafen über die Bühne gehen wird. Sieger im Fach Biologie wurde Leonie Fabro von der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in Ludwigshafen, sie sich mit Schlafentzug und dessen Auswirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten beschäftigt hat. In Mathematik und Informatik setzte sich Jonathan Gärtner vom Ludwigshafener Theodor-Heuss-Gymnasium mit seiner Arbeit über die Verhinderung von Schimmelbildung durch eine Optimierung des Lüftverhaltens durch. Rang eins im Fach

Physik hat Jan Wegener vom Wormser Gauß-Gymnasium mit seiner Analyse und dem Vergleich verschiedener 3D-Druck-Kunststoffe erreicht.