Umwelt- und Klimaschutz sieht bei den Pfadfindern des Stammes St. Jakobus Pilgerpfad ganz praktisch aus: Unter anderem haben die Jugendlichen eine Patenschaft für ein Hochbeet übernommen und eine Mini-Solaranlage angeschafft.

Mit der Mini-Solaranlage zur Montage auf dem Dach des Ökumenischen Gemeindezentrums (ÖGZ) wollen die Pfadfinder des Stammes St. Jakobus Pilgerpfad anteilig ihren eigenen Strombedarf decken. In der jüngsten Stammesversammlung wurde außerdem berichtet, dass über eine Umweltorganisation das Anpflanzen neuer Bäume – abhängig von der Anzahl der Übernachtungen bei den jeweiligen Aktionen, beispielsweise bei Zeltlagern, – finanziell unterstützt wird. Darüber hinaus wollen die Pfadfinder die Patenschaft für ein Hochbeet auf dem Gelände des ÖGZ übernehmen, um Gemüse oder Salat für das Stammeslager ernten zu können.

Derzeit besteht der in der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) organisierte Stamm dank leichter Zuwächse aus 57 Mitgliedern. Geführt wird er von Dominik Klar, ein weiterer gleichberechtigter Vorsitzender konnte nicht gefunden werden. Kurat ist Pfarrer Lèonard Katchekpele von der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit. Seitens der Elternsprecher wurde der Leiterrunde eine hervorragende und wertvolle Arbeit in einer angespannten Personalsituation attestiert.

Neue Mitglieder gesucht

Die Pfadfinder von St. Jakobus, die seit nunmehr 46 Jahren bestehen, waren im vergangenen Jahr beim Stammeslager in Hauenstein vertreten, beteiligten sich an der Müllsammelaktion „Sauberhaftes Frankenthal“, organisierten Gottesdienste und trafen sich zu einer Hüttenfreizeit sowie zu einem Lagerfeuer- und Singabend mit ehemaligen Mitgliedern des Stammes.

Als Höhepunkt steht in diesem Jahr das Stammeslager im Bundeszentrum der DPSG in Westernohe im Westerwald über Fronleichnam auf dem Programm. Als Thema haben sich die Kinder und Jugendlichen „Krimigeschichten“ ausgesucht. Der Stammestag mit den Eltern wird in den Pfälzerwald führen. Auch die Aktion „Sauberhaftes Frankenthal“ soll wieder unterstützt werden. Zwei Pfadfindergottesdienste sowie eine Martins- und Adventsfeier werden die geplanten Aktivitäten abrunden.

Der Stamm sucht aktuell Kinder und Jugendliche, die Interesse haben, bei den Pfadfindern mitzumachen, außerdem Interessierte, die als Leiterinnen und Leiter die Arbeit begleiten wollen.

Kontakt

Stammesvorsitzender Dominik Klar, Telefon 01578 1518480, E-Mail info@dpsg-frankenthal.com.