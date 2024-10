Die Initiative Lebenswertes Bobenheim-Roxheim nimmt weiterhin Unterschriften an, um ein Bürgerbegehren einleiten zu können. Das Thema ist die städtebauliche Entwicklung südlich des Globus-Markts. Die Initiative will, dass dazu erneut ein Bürgerentscheid stattfindet, so wie 2021. Die rechtliche Bindung der Gemeinde an den Entscheid der Einwohner gegen ein neues Baugebiet unterhalb des Südrings ist ausgelaufen, und eine Neuauflage der Pläne für eine Wohnbebauung ist wahrscheinlich. Auf Anfrage sagte Angelika Walter als eine von drei Sprechern der Bürgerinitiative, der Abgabetermin für die im Ort kursierenden Unterstützungslisten sei verlängert worden, „wir sind noch fleißig am Sammeln“. Die Anzahl der bereits vorliegenden Unterschriften nannte sie nicht. Gesetzlich gefordert sind gemäß der Größe Bobenheim-Roxheims rund 650.