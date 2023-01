Vermutlich in der Nacht auf Sonntag ist es auf der Landesstraße 455 von Dirmstein aus Richtung Offstein zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei Worms wurde eigenen Angaben zufolge am späten Sonntagvormittag von einem Verkehrsteilnehmer darüber informiert, dass ein Pkw von der Straße nach rechts abgekommen, über einen Feldweg durch ein Gebüsch gefahren und im daneben liegenden Weinberg zum Stehen gekommen sei. Ein Auto konnten die Beamten vor Ort nicht finden, sie gehen aber von Unfallflucht und einem erheblichen Schaden am Fahrzeug aus. Der Wagen dürfte vermutlich auch stark verschmutzt sein. Hinweise nimmt die Wormser Polizei unter Telefon 06241 8520 entgegen.