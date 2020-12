Frank Rickert, Notfallsanitäter beim Deutschen Roten Kreuz, wird als Impfkoordinator der wichtigste Mann im Impfzentrum in Frankenthal sein. Das teilt die Verwaltung am Mittwochnachmittag mit. Rickert ist zentraler Ansprechpartner für Stadt und Land und koordiniert unter anderem die Anlieferung des Impfstoffs. Sein Stellvertreter ist Björn Walter, der in der Stadtklinik unter anderem das Risikomanagement verantwortet. Unterstützt werden beide von Mediziner Jürgen Burrasch als ärztlichem Berater und dem ehemaligen Stadtfeuerwehrinspekteur Harry Jauch als technischem Leiter. Zusätzlich wurden drei Bürokräfte eingestellt. Gesucht werden noch zwei bis drei Impflotsen, die Personen mit eingeschränkter Mobilität helfen können. Freiwillige können sich per E-Mail an stadtverwaltung@frankenthal.de melden.

Das Landesimpfzentrum Frankenthal in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule ist laut Verwaltung fertig eingerichtet und steht ab 27. Dezember den mobilen Impfteams des Landes, die Bewohner in Altenheimen versorgen, als Ausgangspunkt zur Verfügung. Ab 4. Januar könne der Betrieb im Impfzentrum starten. In der rund 1200 Quadratmeter großen Halle, die rund um die Uhr bewacht werden soll, könnten 16 Personen gleichzeitig geimpft werden. Die Terminvergabe soll über eine landeseinheitliche Hotline erfolgen und laut Gesundheitsministerium im Januar starten. Der genaue Start hänge von Zeitpunkt und Menge des gelieferten Impfstoffs ab. Für alle Fragen ist eine Info-Hotline unter Telefon 0800 5758100 freigeschaltet.