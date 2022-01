Bis Ende Januar öffnet die Impfstelle in der Mörscher Straße 139 jeweils freitags von 15 bis 21 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr. Verabreicht werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen für alle ab zwölf Jahren. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech (für alle unter 30 Jahren) und Moderna (alle über 30). Für Februar sind weitere Öffnungstage unter der Woche in Planung, wie die Stadt weiter mitteilt. Anmeldungen sind montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr unter 06233 89775 möglich. Alternativ können sich Impfwillige online über das Terminvergabeportal des Landes unter www.impftermin.rlp.de anmelden. Zu den Öffnungszeiten sind auch Impfungen ohne Termin möglich. Je nach Auslastung kann es zu Wartezeiten kommen. Mitzubringen sind ein gültiger Ausweis, die Krankenversichertenkarte und der Impfpass. Minderjährige bis 16 müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 Jahren reicht eine unterschriebene Einverständniserklärung, An den ersten beiden Öffnungstagen der Impfstelle wurden mehr als 650 Menschen geimpft, 285 waren es bei der Premiere am 8. Januar, 372 am vergangenen Samstag. Mehr Informationen sind auf www.corona-frankenthal.de zu finden.