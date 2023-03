Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vom Start am Morgen bis zum Annahmeschluss um 17 Uhr: Trotz herbstlicher Kälte haben am Donnerstag rund 500 Menschen mehr als eine Stunden lang gewartet, um sich am Impfbus hinterm Rathaus ihre Dosis spritzen zu lassen. Wer sie brauchte, bekam auch unbürokratische Hilfe.

Ungemütlich ist es am Donnerstagmorgen auf dem Rathausplatz: grau, neblig, kalt. Bei ganz vielen ist der Wunsch, sich am Impfbus des Landes die Erst-, Zweit- oder Drittimpfung zum Schutz vor Corona