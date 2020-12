Von einer „unklaren Bedrohungslage“ am Sonntag in Worms-Pfeddersheim spricht die Polizei in ihrem Bericht. Laut Meldung sei ein 26-jähriger Mann mit seinem Auto „in rasanter Fahrweise“ kurz nach 17 Uhr vor einem Dönerimbiss in der Paternusstraße im Stadtteil Pfeddersheim aufgetaucht, habe gestoppt und aus dem Kofferraum eine Schusswaffe geholt. Diese habe er durchgeladen und in Richtung Imbiss gezielt, dann jedoch wieder in den Kofferraum gelegt und sich erst dann zum Imbiss begeben. Dort sei er überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Die stellte fest, dass der 26-Jährige zunächst bei seiner Anfahrt trotz Vollbremsung eine dem Imbiss gegenüberliegende Hausfassade beschädigt hatte. Im Kofferraum fanden die Beamten eine Schreckschusspistole. Diese wurde sichergestellt. Hintergrund seines Handelns soll laut Polizei offenbar eine Körperverletzung des Imbiss-Betreibers an seinem Vater zwei Tage zuvor gewesen sein. Darüber habe der 26-Jährige mit dem Mann reden wollen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei war mit 19 Kräften im Einsatz.