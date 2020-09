Der Kindergarten Flomersheim ist derzeit voll. Es können – außer im Fall einer Abmeldung – keine neuen Kinder aufgenommen werden. Für die Eltern, die keinen Platz bekommen haben, sei die Situation teils sehr schwierig, sagte Simon Zielonka (CDU) in der Sitzung des Ortsbeirats am Dienstag. Entspannen könnte die Situation die Eröffnung des Kindergartens in der Weidstraße in Eppstein, die nun laut Ortsvorsteherin Heike Haselmaier (CDU) mit „zwei Gruppen mit kleiner Altersmischung und einer Krippengruppe “ für Anfang Oktober geplant ist. Dort sollen im Vollbetrieb sechs Gruppen betreut werden.

Gut fünf Stellen unbesetzt

Auf Anfrage der CDU-Fraktion zur aktuellen Stellensituation verlas Haselmaier die schriftliche Antwort der Verwaltung. Ihr zufolge sind im gesamten Stadtgebiet derzeit 5,25 Stellen nicht besetzt. Darüber hinaus seien noch 9,25 Stellen in der Kita Weidstraße frei. Neueinstellungen erfolgten nach und nach seit dem 1. August. Aufgrund von Risikoerkrankungen könnten zehn Mitarbeiterinnen nicht in der Gruppenarbeit eingesetzt werden. Sie seien in den Einrichtungen im Hintergrund tätig. In der Kindertagesstätte in der Odenwaldstraße in Flomersheim beginne ab 1. Oktober eine neue Ganztagskraft. Hier sei noch eine halbe Stelle frei. In der Kita Kirchgrabenstraße in Eppstein seien derzeit alle Stellen besetzt.