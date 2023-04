Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Und wieder Zweibrücken. Nach der derben Niederlage vom vergangenen Wochenende bei der VTZ Saarpfalz, erwartet Handball-Oberligist HSG Eckbachtal am Sonntag (17 Uhr) mit dem SV 64 Zweibrücken, den anderen Klub aus der Westpfalz zu Gast in der Dirmsteiner Sporthalle. Dann will sich das Team von HSG-Trainer Thorsten Koch besser präsentieren.

Thorsten Koch, Übungsleiter der HSG Eckbachtal, dürfte froh darüber gewesen sein, am vergangenen Wochenende nicht mit seinem Team nach Zweibrücken gefahren zu sein. Mit 24:37 ging