Im letzten Auswärtsspiel der Saison musste Handball-Oberligist HSG Eckbachtal bei der HSG Rhein-Nahe Bingen mit 22:36 eine recht hohe Auswärtsniederlage einstecken.

„Es war der erwartet schwere Gegner“, sagte „Gekko“-Coach Thorsten Koch am Tag nach dem Spiel. Rund 40 Minuten habe seine Mannschaft die Gastgeber einigermaßen auf Schlagweite halten können, danach sei, auch weil die Kräfte nachließen und damit die Fehler zunahmen, die Distanz größer geworden. „Wir haben danach abreißen lassen“, meinte Koch.

Den aus der A-Jugend herauskommenden Simon Müsel habe er von Anfang an spielen lassen. Und der zeigte, auf was sich die „Gekkos“ freuen können. Mit acht Toren war er erfolgreichster Torschütze in Bingen.

Seine Mannschaft habe ein wenig gebraucht, um ins Spiel zu kommen. „Ich hatte ihnen die Aufgabe gestellt, möglichst wenig Fehler zu machen.“ Leider seien die Torchancen nur schlecht genutzt worden. Kurz vor und nach der Pause gab es eine kleine Phase, in der die Gastgeber vier Tore in Folge erzielten und von 13:9 (25.) auf 17:9 (32.) davonzogen. In der Pause habe er da noch einmal versucht, auf das Team einzuwirken, dem es dann auch gelang, den Abstand stabil zu halten. Ab der 50. Minute erhöhte Bingen den Vorsprung Schritt für Schritt.

Gegen Ende der Partie habe er dann darauf geschaut, dass alle Spieler zu ihren Einsatzzeiten kommen. Felix Noll habe er beispielsweise spielen lassen, um ihn einmal „auf der Platte“ zu sehen. Noll habe in jüngster Zeit mit den ersten Herren trainiert. Am Sonntag, 17 Uhr, trifft die HSG Eckbachtal im letzten Heimspiel auf den TV Nieder-Olm.