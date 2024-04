Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während die unteren Ligen bereits in der Sommerpause weilen, werden in der Oberliga noch sechs Punkte vergeben, ehe die Saison auch dort zu Ende geht. Am Sonntag empfängt die HSG Eckbachtal die Südpfalztiger zum Pfalzderby in heimischer Halle.

Die Gekkos belegen mit 8:46 Zählern den vorletzten Rang im Sechzehnerfeld, da die RPS-Oberliga nicht nur ihren Namen in Regionalliga-RPS ändert, sondern zudem auf vierzehn Mannschaften verringert