Der für Fasnachtssamstag geplante Umzug in Frankenthal fällt aus: Das hat die Stadt Vertretern der Karnevalsvereine am Montagabend mitgeteilt. Grund sind strenge Sicherheitsvorschriften und damit verbundene hohe Kosten. Auch andere Kommunen in der Region – etwa in Mannheim, Grünstadt und Weisenheim am Sand – haben bereits ihre Umzüge abgesagt. In den Jahren vor der Pandemie kamen rund 40.000 Besucher in die Frankenthaler Innenstadt. Als Alternative zu dem Umzug soll es am 18. Februar ab 11.11 Uhr ein Fasnachtsdorf mit Bühnenprogramm geben. Mehr dazu lesen Sie hier.