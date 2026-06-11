Der Reitclub Hofgut Petersau lädt für Freitag bis Sonntag zu seinen Turniertagen ein. Abseits des sportlichen Geschehens gibt es diesmal einen besonderen Programmpunkt.

Hanne Brenner ist eine der erfolgreichsten deutschen Para-Dressurreiterinnen. Sie lebt in Wachenheim im Zellertal und ist Mitglied im Reitclub Hofgut Petersau, der von Freitag bis Sonntag seine Turniertage veranstaltet. Mit ihrem Verein „Kleine Glücksritter“ ermöglicht sie schwerkranken Kindern und deren Geschwister kostenlose Reitstunden. Während der Turniertage wird sie am Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr mit ihrem Reiter- und Pferdeflohmarkt vor Ort sein, um Einnahmen für ihren Verein zu generieren, der seine Arbeit vor allem über Spenden finanziert.

„Wir machen das zum ersten Mal. Über die Jahre hat sich hat viel an Championatskleidung angesammelt, das kann jetzt unter die Leute gebracht werden. Weil es zum Großteil unbenutzt ist, kann man da schöne Sachen bekommen“, sagt sie. Auf dem Flohmarkt wird Brenner mit ihrem Team eine große Auswahl an Reitutensilien anbieten: Schabracken, Abschwitzdecken, Handschuhe, Gamaschen, Bandagen und Bandagierunterlagen. Zahlreiche Artikel werden auch gegen eine Spende in beliebiger Höhe abgegeben, kündigte sie an. Rund 30 bis 40 Schabracken liegen bereit, darunter Deutschland-Schabracken und -decken sowie Abschwitzdecken von Turnieren wie Mannheim und München, listet Hanne Brenner auf.

Großteil des Geldes geht an „Kleine Glücksritter“

„Wir haben auch ganz, ganz viele Sachen, die wir gegen Spende in beliebiger Höhe abgeben, weil die schon gebraucht sind, aber noch absolut top“, informiert sie und ergänzt: „Wenn jetzt zum Beispiel ein Verein kommt und sagt, er braucht Sachen, dann geben wir die auch so mit. Wir unterstützen gerne Vereine, die zum Beispiel Jugendliche trainieren oder Kinder zum Reiten bringen.“ Der Verein habe für den Flohmarkt , einen Pavillon zur Verfügung gestellt. „Den werden wir ziemlich voll kriegen“, sagt Hanne Brenner und lacht. Der Großteil der Einnahmen wird dem seit 2013 als gemeinnützig eingetragenen Verein „Kleine Glücksritter“ zugute kommen.

„Wir haben bereits über 2000 Kinder zum ,Pferd gebracht’. Wir sind die Vermittler, wenn man so will. Wenn die Familien sich uns wenden, suchen wir in der Nähe einen Reitstall und dann finanzieren wir das“, erläutert Brenner die Arbeit ihres Vereins. „Wir haben aber auch Kooperationen mit Kliniken, wie mit der Syltklinik zum Beispiel, die uns unheimlich viel vermitteln. Aber wir arbeiten auch mit Frauenhäusern zusammen, um den Kindern da einfach diese Zeiten mit dem Pferd zu ermöglichen und teilweise auch den Frauen. Und das ist auch eine Geschichte, die wir jetzt stark erweitern wollen im Rhein Neckar Kreis“, kündigte Hanne Brenner an.

Eingebettet ist der Flohmarkt in ein breitgefächertes Angebot an Wettbewerben und ein attraktives Rahmenprogramm. Den Freitag eröffnet um 9.30 Uhr eine A-Dressur, Höhepunkt ist um 15 Uhr eine Dressurpferdeprüfung der Klasse S. Am Samstag geht es um 8 Uhr mit einer M*-Dressur los, Highlight ist um 14.30 Uhr die Dressurprüfung der Klasse S* – Prix St. Georges. Das Programm am Sonntag beginnt um 9.30 Uhr und bietet unter anderem eine Pony-Dressurprüfung der Klasse E (14.45 Uhr).

Info

www.kleine-gluecksritter.de