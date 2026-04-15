Ein Vortrag über Sophie von der Pfalz findet am Donnerstag, 16. April, um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Lambsheim statt. Das haben die Lambsheimer Heimatfreunde mitgeteilt.

Referentin ist Christel Weiß. Im Mittelpunkt steht das Leben der 1630 geborenen und 1714 verstorbenen Prinzessin, die als Kurfürstin von Hannover eine bedeutende Rolle in der europäischen Geschichte spielte.

Sophie von der Pfalz war unter anderem Mutter der ersten preußischen Königin Sophie Charlotte und gilt als Stammmutter des englischen Königshauses. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei.