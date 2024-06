Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Bobenheim-Roxheim ermittelt die Polizeiinspektion Frankenthal. Sie berichtet, dass ihr in der Nacht zum Samstag gegen 0.30 Uhr zwei Fahrräder gemeldet wurden, die herrenlos auf beiden Fahrbahnseiten der Franz-Voll-Straße lagen. Die Räder wurden weggeräumt und es wurden weitere Gegenstände auf der Fahrbahn der Bahnhofstraße gefunden, bei denen es sich laut Polizei um Baustellenzubehör handelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.