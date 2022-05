Am Hauptbahnhof Frankenthal werden seit Sonntag ein Gleis und drei Weichen erneuert. Dadurch könne es bis 23. Mai zu Lärmbelästigung kommen. Das teilt die Deutsche Bahn in einem Schreiben an betroffene Haushalte mit. Gearbeitet werde auch am Wochenende und nachts. Allerdings verzichte man aus Lärmschutzgründen auf ein Warnsignal. Die DB spricht von langfristig geplanten und unaufschiebbaren Instandhaltungsarbeiten. Das Unternehmen investiere dafür rund 1,2 Millionen Euro. Nähere Auskunft gibt es über ein kostenloses Bau-Telefon der Bahn unter 0800 5996655.