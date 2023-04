Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch der zweite Vorrundentag des Hallenfußballturniers um den RHEINPFALZ-Cup fand vor ausverkauftem Haus und damit vollen Rängen statt. Rund 830 Zuschauer verfolgten die Spiele der Gruppe C und D. Die acht Mannschaften, die den Finaltag im neuen Modus beginnen, sind ermittelt. Ab dem Viertelfinale am Donnerstag ab 17.30 Uhr geht es im K.o.- Modus weiter. Der Titelverteidiger ist noch im Rennen.

Bezirksligist FV Freinsheim und B-Klassist Vatanspor Frankenthal (B-Klasse) haben sich in der Gruppe C durchgesetzt. Aber beide machten den Einzug in die K.o.-Runde erst in ihrem jeweils letzten Gruppenspiel