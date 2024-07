Die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen in Bobenheim-Roxheim haben am Dienstag ein neues Vorstandsteam gewählt. Quyen Bayer wird künftig an der Spitze des Ortsverbands stehen, zur zweiten Vorsitzenden wurde Helga Guthmann gewählt. Schatzmeisterin bleibt nach Angaben des Vorstands Nicole Born. Als Beisitzer ergänzen Alma-Mara Brandenburg und Matthias Schindler das Kernteam. In einer Mitteilung erinnern die Grünen daran, dass sie zur Gemeinderatswahl am 9. Juni vorwiegend mit neuem Personal angetreten sind, weil altgediente Ratsmitglieder aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen nicht mehr kandidiert hätten. Die personelle Erneuerung finde nun auch im Ortsverband statt. Der Dank der Mitglieder gehe an Angelika Walter, die seit 2020 Vorsitzende war und ihr Amt kürzlich niedergelegt hat.