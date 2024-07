Nach einem erfolgreichen Konzert im vergangenen Sommer hat die protestantische Kirchengemeinde Bobenheim-Roxheim die erfolgreiche Gitarristin und Songwriterin Jule Malischke erneut eingeladen. Gemeinsam mit dem kanadischen Gitarrenakrobaten Don Ross tritt sie am Samstag, 13. Juli, 19.30 Uhr, in der Kirche auf.

Begeisternde Musik auf akustischen Gitarren in unterschiedlichen Stilformen und Gesang verspricht der Veranstalter. Jule Malischke gilt mittlerweile international als eine der Entdeckungen der aktuellen Gitarren- und Singer-/Songwriterszene. Sie erspielte sich bei zahlreichen Konzerten im In- und Ausland sowie bei den bedeutenden Gitarrenfestivals eine europaweite Reputation. Ihre neue CD „Seagull“ wurde nach dem Erscheinen auf Anhieb im Kulturmagazin des SR zum „Album der Woche“ gewählt. Don Ross zählt ebenfalls zu den Top-Gitarristen. Bei ausgedehnten Tourneen quer durch Europa, Kanada und die USA hat er für die Fingerstyle-Gitarre neue Maßstäbe gesetzt. Tickets gibt es im Vorverkauf unter Telefon 0176 27 27 00 35 für 16 Euro (Jugendliche bis 14 Jahre für 12 Euro). An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro.